Роспотребнадзор успокоил россиян по поводу развития стрептококковой инфекции

Роспотребнадзор не видит оснований для развития стрептококковой инфекции в РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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В России нет развития стрептококковой инфекции
В России нет развития стрептококковой инфекции Фото:

Оснований для развития стрептококковой инфекции в России нет. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

«В настоящее время в РФ нет оснований, указывающих на предпосылки для развития негативных последствий для наших граждан», – пишет Роспотребнадзор в своем telegram-канале. Там также заявили, что эпидемиологическая ситуация в РФ находится на постоянном контроле, что позволяет обеспечить устойчивость к возникновению и распространению болезни. Роспотребнадзор может в режиме реального времени выявлять граждан с сильными инфекционными заболеваниями.

Ранее в Японии был зафиксирован рост случаев заражения гемолитическим стрептококком. Что это за болезнь и какие симптомы ее сопровождают - в материале URA.RU.

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Оснований для развития стрептококковой инфекции в России нет. Об этом сообщает Роспотребнадзор. «В настоящее время в РФ нет оснований, указывающих на предпосылки для развития негативных последствий для наших граждан», – пишет Роспотребнадзор в своем telegram-канале. Там также заявили, что эпидемиологическая ситуация в РФ находится на постоянном контроле, что позволяет обеспечить устойчивость к возникновению и распространению болезни. Роспотребнадзор может в режиме реального времени выявлять граждан с сильными инфекционными заболеваниями. Ранее в Японии был зафиксирован рост случаев заражения гемолитическим стрептококком. Что это за болезнь и какие симптомы ее сопровождают - в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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