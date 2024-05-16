Оснований для развития стрептококковой инфекции в России нет. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
«В настоящее время в РФ нет оснований, указывающих на предпосылки для развития негативных последствий для наших граждан», – пишет Роспотребнадзор в своем telegram-канале. Там также заявили, что эпидемиологическая ситуация в РФ находится на постоянном контроле, что позволяет обеспечить устойчивость к возникновению и распространению болезни. Роспотребнадзор может в режиме реального времени выявлять граждан с сильными инфекционными заболеваниями.
Ранее в Японии был зафиксирован рост случаев заражения гемолитическим стрептококком. Что это за болезнь и какие симптомы ее сопровождают - в материале URA.RU.
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