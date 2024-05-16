Министр обороны Словакии раскрыл состояние премьера Фицо после покушения

Состояние премьера Словакии Роберта Фицо крайне тяжелое. Об этом сообщил министр обороны республики Роберт Калиняк.
«Любая информация может быть предоставлена только после операции, это очень сложное состояние здоровья», — сказал Калиняк, передает издание Standard. Он добавил, что этот день для Словакии означает борьбу за жизнь премьер-министра.
Фицо получил ранение во время выездного заседания в правительстве республики. Сразу после нападения был задержан подозреваемый. Он выстрелил в премьера пять раз. Подозреваемый заявил, что не разделяет политические взгляды правительства. Момент нападения на Роберта Фицо попал на видео.
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