Министр обороны Словакии раскрыл состояние премьера Фицо после покушения

Министр обороны Словакии: состояние Фицо крайне тяжелое
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Врачи борются за жизнь Роберта Фицо (архивное фото)
Врачи борются за жизнь Роберта Фицо (архивное фото) Фото:

Состояние премьера Словакии Роберта Фицо крайне тяжелое. Об этом сообщил министр обороны республики Роберт Калиняк.

«Любая информация может быть предоставлена только после операции, это очень сложное состояние здоровья», — сказал Калиняк, передает издание Standard. Он добавил, что этот день для Словакии означает борьбу за жизнь премьер-министра. 

Фицо получил ранение во время выездного заседания в правительстве республики. Сразу после нападения был задержан подозреваемый. Он выстрелил в премьера пять раз. Подозреваемый заявил, что не разделяет политические взгляды правительства. Момент нападения на Роберта Фицо попал на видео.

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Состояние премьера Словакии Роберта Фицо крайне тяжелое. Об этом сообщил министр обороны республики Роберт Калиняк. «Любая информация может быть предоставлена только после операции, это очень сложное состояние здоровья», — сказал Калиняк, передает издание Standard. Он добавил, что этот день для Словакии означает борьбу за жизнь премьер-министра.  Фицо получил ранение во время выездного заседания в правительстве республики. Сразу после нападения был задержан подозреваемый. Он выстрелил в премьера пять раз. Подозреваемый заявил, что не разделяет политические взгляды правительства. Момент нападения на Роберта Фицо попал на видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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