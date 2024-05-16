Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление по украинскому конфликту

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Путин и Си Цзиньпин выпустили совместное заявление по украинскому кризису
Путин и Си Цзиньпин выпустили совместное заявление по украинскому кризису Фото:

Президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин опубликовали совместное заявление, в котором были подведены итоги переговоров по теме Украины. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Россия приветствует готовность Китая помочь в политическом урегулировании кризиса на Украине», – говорится в тексте заявления. Также в заявлении отмечается, что РФ и КНР выступают против затягивания конфликта на Украине и допущения его в неконтролируемую фазу. Была подчеркнута важность переговоров по украинскому кризису.

Ранее Путин отправился в Китай с государственным визитом. Президент России и глава Китая провели переговоры.

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Президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин опубликовали совместное заявление, в котором были подведены итоги переговоров по теме Украины. Текст опубликован на сайте Кремля. «Россия приветствует готовность Китая помочь в политическом урегулировании кризиса на Украине», – говорится в тексте заявления. Также в заявлении отмечается, что РФ и КНР выступают против затягивания конфликта на Украине и допущения его в неконтролируемую фазу. Была подчеркнута важность переговоров по украинскому кризису. Ранее Путин отправился в Китай с государственным визитом. Президент России и глава Китая провели переговоры.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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