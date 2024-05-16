Путин и Си Цзиньпин сделали совместное заявление по украинскому конфликту

Президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин опубликовали совместное заявление, в котором были подведены итоги переговоров по теме Украины. Текст опубликован на сайте Кремля.
«Россия приветствует готовность Китая помочь в политическом урегулировании кризиса на Украине», – говорится в тексте заявления. Также в заявлении отмечается, что РФ и КНР выступают против затягивания конфликта на Украине и допущения его в неконтролируемую фазу. Была подчеркнута важность переговоров по украинскому кризису.
Ранее Путин отправился в Китай с государственным визитом. Президент России и глава Китая провели переговоры.
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