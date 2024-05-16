В Сербии арестован мужчина за угрозы президенту Вучичу

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Драган Миятович угрожал безопасности Александра Вучича
Драган Миятович угрожал безопасности Александра Вучича Фото:

Из-за угрозы в адрес президента Сербии Александра Вучича был арестован мужчина. Об этом заявил вице-премьер и министр внутренних дел страны Ивица Дачич. По его словам, мужчина был задержан на 48 часов.

«Из-за угрозы поставить под угрозу безопасность президента Республики Драган Миятович из Сомбора был арестован и задержан полицией на 48 часов», - заявил Дачич. Слова передает МВД Сербии на официальном сайте.

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Из-за угрозы в адрес президента Сербии Александра Вучича был арестован мужчина. Об этом заявил вице-премьер и министр внутренних дел страны Ивица Дачич. По его словам, мужчина был задержан на 48 часов. «Из-за угрозы поставить под угрозу безопасность президента Республики Драган Миятович из Сомбора был арестован и задержан полицией на 48 часов», - заявил Дачич. Слова передает МВД Сербии на официальном сайте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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