В Сербии арестован мужчина за угрозы президенту Вучичу

Драган Миятович угрожал безопасности Александра Вучича
Из-за угрозы в адрес президента Сербии Александра Вучича был арестован мужчина. Об этом заявил вице-премьер и министр внутренних дел страны Ивица Дачич. По его словам, мужчина был задержан на 48 часов.
«Из-за угрозы поставить под угрозу безопасность президента Республики Драган Миятович из Сомбора был арестован и задержан полицией на 48 часов», - заявил Дачич. Слова передает МВД Сербии на официальном сайте.
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