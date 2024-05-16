Медведев о покушении на премьера Словакии: таких политиков в Европе единицы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Медведев заявил, что премьер Словакии не теряет связь с реальностью
Дмитрий Медведев заявил, что премьер Словакии не теряет связь с реальностью Фото:

Премьер Словакии Роберт Фицо один из немногих европейских политиков, кто понимает реальность и не желает, чтобы граждане его страны превратились в пепел. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Фицо, а я с ним общался в период с 2008 года. Таких, как он, в Европе единицы», – написал Медведев в своем telegram-канале. Он уточнил, что Фицо олицетворяет часть европейского истеблишмента, которая не потеряла связь с реальностью и не хочет, чтобы их граждане превратились в радиоактивный пепел. Медведев также посоветовал Словакии заняться своей безопасностью.

Ранее на Фицо произошло покушение. Его ранили в грудь и брюшную полость. Сейчас премьер Словакии находится в крайне тяжелом состоянии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер Словакии Роберт Фицо один из немногих европейских политиков, кто понимает реальность и не желает, чтобы граждане его страны превратились в пепел. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Фицо, а я с ним общался в период с 2008 года. Таких, как он, в Европе единицы», – написал Медведев в своем telegram-канале. Он уточнил, что Фицо олицетворяет часть европейского истеблишмента, которая не потеряла связь с реальностью и не хочет, чтобы их граждане превратились в радиоактивный пепел. Медведев также посоветовал Словакии заняться своей безопасностью. Ранее на Фицо произошло покушение. Его ранили в грудь и брюшную полость. Сейчас премьер Словакии находится в крайне тяжелом состоянии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...