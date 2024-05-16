Медведев о покушении на премьера Словакии: таких политиков в Европе единицы

Премьер Словакии Роберт Фицо один из немногих европейских политиков, кто понимает реальность и не желает, чтобы граждане его страны превратились в пепел. Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Фицо, а я с ним общался в период с 2008 года. Таких, как он, в Европе единицы», – написал Медведев в своем telegram-канале. Он уточнил, что Фицо олицетворяет часть европейского истеблишмента, которая не потеряла связь с реальностью и не хочет, чтобы их граждане превратились в радиоактивный пепел. Медведев также посоветовал Словакии заняться своей безопасностью.
Ранее на Фицо произошло покушение. Его ранили в грудь и брюшную полость. Сейчас премьер Словакии находится в крайне тяжелом состоянии.
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