Франция обвинила Азербайджан в том, что Новая Каледония стала горячей точкой

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Жеральд Дарманен выдвинул обвинения в адрес Азербайджана в связи с событиями в Новой Каледонии
Жеральд Дарманен выдвинул обвинения в адрес Азербайджана в связи с событиями в Новой Каледонии Фото:

Во Франции сожалеют, что Каледония заключила сделку с Азербайджаном. Об этом заявил глава МИД Франции Жеральд Дарманен. Он обвинил Баку во вмешательстве в беспорядки.

"Что касается Азербайджана, то это не фантазия, это реальность. Я сожалею, что некоторые из лидеров независимости Каледонии заключили сделку с Азербайджаном, это бесспорно", — сказал Дарманен. Его слова приводит газета Le Monde. Он также обвинил Азербайджан во «вмешательстве» в беспорядки в Новой Каледонии.

Ранее мирная демонстрация в столице Нуамеа переросла в погромы. В связи с этим Франция ввела войска в Новую Каледонию.

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Во Франции сожалеют, что Каледония заключила сделку с Азербайджаном. Об этом заявил глава МИД Франции Жеральд Дарманен. Он обвинил Баку во вмешательстве в беспорядки. "Что касается Азербайджана, то это не фантазия, это реальность. Я сожалею, что некоторые из лидеров независимости Каледонии заключили сделку с Азербайджаном, это бесспорно", — сказал Дарманен. Его слова приводит газета Le Monde. Он также обвинил Азербайджан во «вмешательстве» в беспорядки в Новой Каледонии. Ранее мирная демонстрация в столице Нуамеа переросла в погромы. В связи с этим Франция ввела войска в Новую Каледонию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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