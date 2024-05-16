Франция обвинила Азербайджан в том, что Новая Каледония стала горячей точкой

Во Франции сожалеют, что Каледония заключила сделку с Азербайджаном. Об этом заявил глава МИД Франции Жеральд Дарманен. Он обвинил Баку во вмешательстве в беспорядки.
"Что касается Азербайджана, то это не фантазия, это реальность. Я сожалею, что некоторые из лидеров независимости Каледонии заключили сделку с Азербайджаном, это бесспорно", — сказал Дарманен. Его слова приводит газета Le Monde. Он также обвинил Азербайджан во «вмешательстве» в беспорядки в Новой Каледонии.
Ранее мирная демонстрация в столице Нуамеа переросла в погромы. В связи с этим Франция ввела войска в Новую Каледонию.
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