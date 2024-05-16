Politico: Турция маскирует нефть из РФ под видом своей и продает Европе

Турция перерабатывает российскую нефть и перепродает часть в страны Евросоюза под видом своей. Об этом заявил старший аналитик по энергетике CSD Мартин Владимиров.
«В Турции есть нефтеперерабатывающие заводы, которые могут перерабатывать почти 1 миллион баррелей нефти в день. И турецкие фирмы, вероятно, также перепродают часть в ЕС», – заявил Владимиров изданию Politico. Аналитик также сказал, что Турция превратилась в пит-стоп для российских топливных продуктов. Таким способом, по мнению Владимирова, Россия обходит санкции, чтобы защитить свою торговлю. Такая схема является абсолютно законной.
Ранее аналитики Международного энергетического агентства отметили рост доходов России от экспорта нефти. В апреле 2024 года доходы увеличились на 1,7 миллиарда долларов по сравнению с апрелем 2023.
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