Володин: Украина втягивает США и Европу в большую войну

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Вячеслав Володин попросил Запад не доводить ситуацию на Украине до катастрофы глобального масштаба
Вячеслав Володин попросил Запад не доводить ситуацию на Украине до катастрофы глобального масштаба Фото:

Депутаты Верховной Рады Украины предпринимают попытки получить разрешение США применять вооружение для поражения целей на территории РФ. Такие действия Украины втягивают США и страны Европы в войну. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Киевский режим, проигрывая на поле боя, пытается втянуть Соединенные Штаты Америки и Европу в войну», – написал Володин в своем telegram-канале. Он также сказал, что депутаты Рады попытаются получить разрешение США на нанесение ударов по мирным городам.

Володин призвал западных политиков осознать свою ответственность и сделать все, чтобы ситуация не переросла в катастрофу глобального масштаба. Любое использование американского и европейского оружия потребует более мощного оружия для защиты граждан России.

Ранее Володин предложил мобилизовать президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в ряды ВСУ. Такое предложение он связал с нововведениями в законы мобилизации на Украине.

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Депутаты Верховной Рады Украины предпринимают попытки получить разрешение США применять вооружение для поражения целей на территории РФ. Такие действия Украины втягивают США и страны Европы в войну. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Киевский режим, проигрывая на поле боя, пытается втянуть Соединенные Штаты Америки и Европу в войну», – написал Володин в своем telegram-канале. Он также сказал, что депутаты Рады попытаются получить разрешение США на нанесение ударов по мирным городам. Володин призвал западных политиков осознать свою ответственность и сделать все, чтобы ситуация не переросла в катастрофу глобального масштаба. Любое использование американского и европейского оружия потребует более мощного оружия для защиты граждан России. Ранее Володин предложил мобилизовать президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в ряды ВСУ. Такое предложение он связал с нововведениями в законы мобилизации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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