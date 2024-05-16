Володин: Украина втягивает США и Европу в большую войну

Депутаты Верховной Рады Украины предпринимают попытки получить разрешение США применять вооружение для поражения целей на территории РФ. Такие действия Украины втягивают США и страны Европы в войну. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Киевский режим, проигрывая на поле боя, пытается втянуть Соединенные Штаты Америки и Европу в войну», – написал Володин в своем telegram-канале. Он также сказал, что депутаты Рады попытаются получить разрешение США на нанесение ударов по мирным городам.
Володин призвал западных политиков осознать свою ответственность и сделать все, чтобы ситуация не переросла в катастрофу глобального масштаба. Любое использование американского и европейского оружия потребует более мощного оружия для защиты граждан России.
Ранее Володин предложил мобилизовать президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского в ряды ВСУ. Такое предложение он связал с нововведениями в законы мобилизации на Украине.
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