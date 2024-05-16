Медведев «поставил диагноз» Европе после покушения на премьера Словакии

Медведев: новая Европа состоит из дегенератов, не знающих свою историю
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Дмитрий Медведев пожелал Фицо скорейшего выздоровления
Дмитрий Медведев пожелал Фицо скорейшего выздоровления Фото:

Запредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал новую Европу, Европой мерзких дегенератов. Об этом он заявил в связи с покушением на премьера Словакии Роберта Фицо.

"Но в его (нападавшего — прим. URA.RU) поступке квинтэссенция новой Европы – дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой. <...> Европы мерзких дегенератов, не знающей своей истории", — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что в связи с этим президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен могут пока "не трястись за свои шкуры". 

Медведев добавил, что Фицо олицетворяет ту часть Европы, которая не потеряла связь с реальностью. Он пожелал ему скорейшего выздоровления.

Фицо получил ранение во время выездного заседания в правительстве республики. Сразу после нападения был задержан подозреваемый. Нападавшему грозит пожизненное заключение.

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Запредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал новую Европу, Европой мерзких дегенератов. Об этом он заявил в связи с покушением на премьера Словакии Роберта Фицо. "Но в его (нападавшего — прим. URA.RU) поступке квинтэссенция новой Европы – дебильно-русофобской, вассально-разнузданной и полностью безголовой. <...> Европы мерзких дегенератов, не знающей своей истории", — написал Медведев в своем telegram-канале. Он добавил, что в связи с этим президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен могут пока "не трястись за свои шкуры".  Медведев добавил, что Фицо олицетворяет ту часть Европы, которая не потеряла связь с реальностью. Он пожелал ему скорейшего выздоровления. Фицо получил ранение во время выездного заседания в правительстве республики. Сразу после нападения был задержан подозреваемый. Нападавшему грозит пожизненное заключение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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