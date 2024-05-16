Си Цзиньпин угостил Путина и министров уткой по-пекински, пельменями с креветками и элитной водкой. Фото

Си Цзиньпин накормил Путина уткой по-пекински и водкой Маотай за 28 тысяч
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В меню обеда Путина в Китае входит утка по-пекински и водка Маотай (архивное фото)
В меню обеда Путина в Китае входит утка по-пекински и водка Маотай (архивное фото) Фото:

Утку по-пекински, пельмени с креветками и китайскую водку Маотай подают гостям государственного обеда в Китае с участием президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. Фотографии меню публикуют СМИ.

«Утка по-пекински, тушеный трепанг, чумиза жареная, пельмени с креветками, Маотай», – написано в меню, которое было опубликовано ТАСС. Цена на водку Маотай варьируется от 26 до 28 тысяч рублей.

Во время обеда выступал оркестр, который исполнял русские песни, такие как "Любо, братцы, любо!" и "Течет река Волга", между ними играли китайские песни.

Владимир Путин находится в Пекине с государственным визитом. Поездка является первым зарубежным визитом российского главы после инаугурации.

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Утку по-пекински, пельмени с креветками и китайскую водку Маотай подают гостям государственного обеда в Китае с участием президента РФ Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина. Фотографии меню публикуют СМИ. «Утка по-пекински, тушеный трепанг, чумиза жареная, пельмени с креветками, Маотай», – написано в меню, которое было опубликовано ТАСС. Цена на водку Маотай варьируется от 26 до 28 тысяч рублей. Во время обеда выступал оркестр, который исполнял русские песни, такие как "Любо, братцы, любо!" и "Течет река Волга", между ними играли китайские песни. Владимир Путин находится в Пекине с государственным визитом. Поездка является первым зарубежным визитом российского главы после инаугурации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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