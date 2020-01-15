Туристы с Урала переносят дорогой отдых из-за извержения вулкана

Из-за выброшенного пепла туристы не смогли вовремя прилететь с отдыха Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уральские туристы переносят туры на Филиппинские острова из-за извержения вулкана Тааль. Об этом «URA.RU» рассказал директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Мы получаем запросы о возможности отказа или переноса отпуска на другие, более поздние даты, потому что люди боятся, что вулкан непредсказуемо себя поведет, — говорит Мальцев. — Если ситуация не нормализуется и официально будет признана невозможность поездок, туры перенесут или компенсируют».

Главную транзитную гавань Филиппин — Манилу — закрыли для перелетов 12 января, и несколько уральцев были вынуждены задержаться на отдыхе. Другая часть людей, напротив, не могла вовремя прилететь на острова.

«Первые провели дополнительные дни на Филиппинах, вторые — в Дубае, где совершали пересадку. По данным на утро 15 января, небо открыли, туристы возвращаются», — пояснила «URA.RU» директор агентства «Русский экспресс — Урал» Наталья Алешина.

Манила служит транзитным хабом для отправки людей на острова вроде Бохоль, куда туристы отправляются посмотреть на редких приматов — долгопятов. Стоимость путевок на Филиппины стартует от 100 тысяч рублей за человека. Поскольку отдых экзотический и дорогостоящий, выбирают его немногие. По данным Мальцева, таких на Урале насчитывается порядка 30 человек.

Вулкана Тааль, находящийся в 80 километрах от аэропорта, выпустил столб пепла высотой в один километр 12 января. Опасаясь извержения, власти эвакуировали районы, прилегающие к вулкану, и закрыли аэропорт.