После карантина россиян будут ждать приятные бонусы в виде акций и распродаж в магазинах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

К утру 14 июня нефть марки Brent показала хороший рост до 38,95 доллара за баррель (+ 1,04%). Ранее она упала почти на 3%. При этом нефть марки WTI выросла до 36,48 доллара за бочку (+0,39%).

Вслед за обвалом нефтяного рынка ускорил падение и курс рубля. По отношению к доллару российская валюта упала более чем на 7% и достигла показателя в 70,2 рубля (+2,48%). Курс евро увеличился до 79,2 рубля (+1,63%).

Что происходит в России?

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля проиндексируют пенсии. Это затронет тех, кто является официальным опекуном или попечителем несовершеннолетних. На повышенную пенсию смогут рассчитывать и россияне, достигшие 75 лет. Также в РФ введут рассрочку выплат по кредитам для неработающих пенсионеров, доход которых меньше двух МРОТ (24,3 тысячи рублей).

С сегодняшнего дня в стране отменен банковский роуминг. Теперь комиссия за межрегиональные денежные переводы внутри одной кредитной организации взиматься не будет. В первую очередь закон коснется Сбербанка. Практически все его клиенты смогут ежемесячно переводить до 50 тысяч рублей внутри банка без комиссии.

Россиянам больше не нужно предъявлять справки для оформления социальных выплат. Такое распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Минимальный размер оплаты труда в РФ нужно установить на уровне 30 тысяч рублей, считает лидер ЛДПР Владимир Жириновский. При этом зарплата в коммерческих структурах и госкорпорациях высшего руководства должна ограничиваться 500 тысячами.

Что происходит в мире?

В Венесуэле добыча нефти упала до уровня 1945 года - 374 тысячи баррелей в сутки. Падение произошло из-за санкций США, которые напугали покупателей, что привело к избытку нефти в хранилищах и сокращению добычи.

Венесуэльские санкции помогли России переиграть США в нефтяной войне . Пока Саудовская Аравия пыталась обрушить нефтяной рынок, Москва помогала Америке, продавая ей сырье. Дело в том, что в США добывается «легкая» нефть, которую разбавляли сырьем из Венесуэлы. Так как президент Дональд Трамп наложил санкции, американским НПЗ потребовались большие объемы российской Urals.

Мнения экспертов

В долгосрочной перспективе заменить американский доллар в качестве главной мировой валюты сможет китайский юань. Такое мнение в беседе с URA.RU озвучил экономист Константин Юрченко. Однако это может произойти «не через 20 и даже не через 30 лет».

По оценке экспертов, мировой спрос на нефть снизится в 2020 году на 11,8% по сравнению с 2019-м. Согласно прогнозам, показатель составит 87,8 млн баррелей в сутки, что меньше на 11,7 млн баррелей в день.

После карантина россиян ждут серьезные изменения в оплате труда, рассказала URA.RU HR-эксперт Евгения Тудалецкая. У работников предприятий общественного питания, где зарплата в первом квартале 2020 года и без того была одной из самых низких, доходы станут еще ниже. А вот россиянам, занятым в сфере транспортировки и хранения, могут повысить зарплаты. Также многие работодатели могут пересмотреть систему начисления премий и завысить планы, чтобы сэкономить.

В открывшихся после снятия ограничений торговых центрах россиян будут ждать скидки на одежду, заявил в разговоре с URA.RU экономист Виталий Калугин. А вот в магазинах электроники ситуация сложится обратным образом из-за курса доллара.

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