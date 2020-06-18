Собянин не вспомнил ни одного олигарха в России

Сергей Собянин заявил, что не знает ни одной фамилии олигарха в России
Олигархов в России нет. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Даже ни одной фамилии не знаю», — цитирует его lenta.ru.
С аналогичным заявлением об отсутствии в России олигархов ранее выступал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя сообщения о том, что российские олигархи финансируют белорусскую оппозицию, представитель Кремля говорил, что ему неизвестно о существовании в стране таких людей.
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