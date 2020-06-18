Собянин не вспомнил ни одного олигарха в России

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Подготовка к госсовету в Светлогорске, Калининградская область. Калининград, собянин сергей, портрет, госсовет
Сергей Собянин заявил, что не знает ни одной фамилии олигарха в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Олигархов в России нет. С таким заявлением выступил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Даже ни одной фамилии не знаю», — цитирует его lenta.ru.

С аналогичным заявлением об отсутствии в России олигархов ранее выступал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя сообщения о том, что российские олигархи финансируют белорусскую оппозицию, представитель Кремля говорил, что ему неизвестно о существовании в стране таких людей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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