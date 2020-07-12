Ученому из Гонконга следует представить неопровержимые факты, чтобы доказать рост заразности коронавируса, считает Александр Чепурнов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заявление ученого из Гонконга о росте заразности коронавируса почти на 30% должно быть подтверждено серьезными исследованиями и диагностиками. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор», профессор вирусологии Александр Чепурнов.

Ранее декан медицинской школы Гонконгского университета Габриэль Леунг заявил, что число людей, которые могут заразиться от каждого инфицированного коронавирусом, увеличилось с двух с половиной — трех в марте до четырех в настоящее время. Он отметил, что мутация не сделала вирус более смертоносным, пишет агентство Nation News.

По словам Чепурнова, ученому из Гонконга следует представить неопровержимые факты, на основе проведенных исследований, которые доказывают его утверждение. «У людей может быть свое ощущение, а может быть какие-то свои интересы вплоть до политических или финансовых, чтобы получить финансирование или поддержку по гранту. Такие вещи сложно воспринимать, за ними должны стоять [научные] публикации. Утверждать, что увеличилась инфективность вируса — это достаточно серьезно», — объяснил URA.RU вирусолог.

Специалист подчеркнул, что коронавирус быстро мутирует, однако не все изменения приживаются. Он добавил, что зачастую вирусы мутируют в сторону смягчения. «Мутация у них очень быстро происходит, потому что сменяются поколения и частота мутации средняя один на тысячу. Он мутирует естественным образом. Дальше вопрос: закрепляется ли та, или иная мутация, или она отпадает в процессе жизнедеятельности или смены генерации вируса», — заключил Чепурнов.

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