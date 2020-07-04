Названы проблемы, мешающие созданию вакцины от коронавируса

В России не хватает лабораторий и трансгенных животных для тестирования лекарства Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дефицит лабораторий для работы с опасными инфекциями — одна из главных проблем, которая сдерживает создание вакцины от коронавируса в России. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал разработчик вакцины против COVID-19, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Химики в состоянии буквально тысячами синтезировать препараты, их надо немедленно анализировать на противовирусную эффективность. Мы затрудняемся проводить масштабные исследования, потому существует дефицит площадей, на которых можно работать с опасными инфекциями», — объяснил ученый. Он добавил, что химики пытались поднять эту проблему, но дело никак не движется.

Второй проблемой, сдерживающей создание вакцины от COVID-19, Чепурнов назвал дефицит трансгенных животных, на которых можно было бы тестировать лекарство. «Нет хороших лабораторных животных для исследования коронавируса. Он носительствует [в организме], но не проявляет никаких признаков болезни. Зримый эффект получить очень сложно», — заключил профессор. По его словам, выводить животных для исследований — очень дорого.

Ранее в беседе с URA.RU Чепурнов предупредил об опасности лекарства «Ремдесивир», которое Всемирная организация здравоохранения назвала единственным эффективным препаратом от коронавируса. Как сказал ученый, препарат может быть токсичным для клеток в организме.

Сейчас российские медики испытывают лекарство от COVID-19 на добровольцах. По заявлениям врачей, жалоб нет, состояние хорошее, пишут argumenti.ru.

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