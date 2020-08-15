Экономист рассказал, что будет с долларом и евро к осени

Если доллар резко подешевеет за пределами России, то осенью курс американской валюты упадет до 70 рублей. Однако евро может достигнуть отметки в 90 рублей, прогнозирует экономист, шеф-аналитик «ТелеТрейд» Петр Пушкарев.
«Для изменения настроений по рублю требуется, чтобы доллар сперва резко упал за пределами России. И только в этом случае его может вынести волной к 70 рублям. А остальное довершит инерция», — цитирует Пушкарева «Российская газета». Он добавил, что сейчас российской валюте мешает укрепиться недостаточный денежный поток на развивающиеся рынки, среди которых Бразилия, ЮАР, Индия и другие.
Курс евро растет, так как инвесторы считают эту валюту более дисциплинированной, уверен Пушкарев. По его словам, вкладчиков настораживает возможная девальвация валюты США из-за готовности американцев напечатать несколько триллионов долларов, которые направят на стимулирование экономики. «Курс евро/рубль вряд ли сможет надолго опускаться ниже отметки в 85. И, скорее всего, постепенно доберется до 90 рублей», — прогнозирует экономист.
Ранее экономист, аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк выразил мнение, что ослаблению российской валюты в ближайшее время будут способствовать снятие карантинных мер и сезонные факторы, пишет агентство Nation News. А аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов думает, что главной причиной падения курса рубля являются процессы внутри страны, передает телеканал 360.
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