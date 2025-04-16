Начальник владимирской колонии со своими замами попался на взятках

Начальник владимирской колонии со своим замом попался на взятках
© Служба новостей «URA.RU»
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Начальника колонии и его заместителя допрашивают следователи
Начальника колонии и его заместителя допрашивают следователи Фото:

Бывший начальник владимирской исправительной колонии и его заместитель попали под следствие за получение крупных взяток от осужденных. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Владимирской области.

«Расследуются уголовные дела, возбужденные по факту получения, дачи взяток за незаконные действия и посредничества во взяточничестве, в том числе в крупном размере, в отношении бывшего начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области, его бывшего заместителя», — говорится на официальном сайте управления СК РФ по Владимирской области. 

В ходе расследования выяснилось, что начальник и его заместитель получали взятки через посредников от осужденных, стремящихся получить положительные характеристики и решить вопрос об условно-досрочном освобождении. Сумма каждой из взяток составила 300 тысяч рублей. В качестве посредников выступали адвокаты и другие осужденные, которые передавали деньги и дорогостоящие подарки.

В настоящее время следователи проводят допросы свидетелей, изучают служебную документацию и выполняют другие необходимые процедуры для установления всех причастных к преступлению лиц. Дело продолжает активно расследоваться, чтобы выявить полный объем незаконных операций и возможно привлечь к ответственности других участников коррупционной схемы.

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Бывший начальник владимирской исправительной колонии и его заместитель попали под следствие за получение крупных взяток от осужденных. Об этом сообщили в управлении СК РФ по Владимирской области. «Расследуются уголовные дела, возбужденные по факту получения, дачи взяток за незаконные действия и посредничества во взяточничестве, в том числе в крупном размере, в отношении бывшего начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Владимирской области, его бывшего заместителя», — говорится на официальном сайте управления СК РФ по Владимирской области.  В ходе расследования выяснилось, что начальник и его заместитель получали взятки через посредников от осужденных, стремящихся получить положительные характеристики и решить вопрос об условно-досрочном освобождении. Сумма каждой из взяток составила 300 тысяч рублей. В качестве посредников выступали адвокаты и другие осужденные, которые передавали деньги и дорогостоящие подарки. В настоящее время следователи проводят допросы свидетелей, изучают служебную документацию и выполняют другие необходимые процедуры для установления всех причастных к преступлению лиц. Дело продолжает активно расследоваться, чтобы выявить полный объем незаконных операций и возможно привлечь к ответственности других участников коррупционной схемы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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