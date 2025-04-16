Путин обсудит с эмиром Катара Украину

Президент России Владимир Путин планирует обсудить с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани вопросы, связанные с Украиной и региональной безопасностью в ходе встречи в апреле в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Безусловно, обмен мнениями между Путиным и эмиром Катара по украинским делам будет обязательным. Будет обмен мнениями по региональным делам. Регион изобилует конфликтным потенциалом и Катар играет большую и важную роль в попытках урегулирования многих ситуаций», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
Дополнительно Дмитрий Песков подчеркнул значимость торгово-экономических отношений между РФ и Катаром. Он подчеркнул, что двустороннее сотрудничество стран охватывает множество чувствительных тем.
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