Путин обсудит с эмиром Катара Украину

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Песков рассказал, что обсудят Путин и эмир Катара во время переговоров в Москве
Песков рассказал, что обсудят Путин и эмир Катара во время переговоров в Москве Фото:

Президент России Владимир Путин планирует обсудить с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани вопросы, связанные с Украиной и региональной безопасностью в ходе встречи в апреле в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, обмен мнениями между Путиным и эмиром Катара по украинским делам будет обязательным. Будет обмен мнениями по региональным делам. Регион изобилует конфликтным потенциалом и Катар играет большую и важную роль в попытках урегулирования многих ситуаций», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

Дополнительно Дмитрий Песков подчеркнул значимость торгово-экономических отношений между РФ и Катаром. Он подчеркнул, что двустороннее сотрудничество стран охватывает множество чувствительных тем.

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Президент России Владимир Путин планирует обсудить с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани вопросы, связанные с Украиной и региональной безопасностью в ходе встречи в апреле в Москве. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Безусловно, обмен мнениями между Путиным и эмиром Катара по украинским делам будет обязательным. Будет обмен мнениями по региональным делам. Регион изобилует конфликтным потенциалом и Катар играет большую и важную роль в попытках урегулирования многих ситуаций», — отметил Песков в ходе конференц-колла. Его слова приводит корреспондент URA.RU. Дополнительно Дмитрий Песков подчеркнул значимость торгово-экономических отношений между РФ и Катаром. Он подчеркнул, что двустороннее сотрудничество стран охватывает множество чувствительных тем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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