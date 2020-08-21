В большинстве российских больниц туалеты находятся в плачевном состоянии Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому после отравления

Телеведущая Ксения Собчак шокирована фотографиями из омской больницы, в которой находился в реанимации блогер Алексей Навальный перед транспортировкой в Германию. В своем Telegram-канале «Кровавая барыня» Собчак продублировала снимки санузла лечебного учреждения.

«Не знаю правда ли это фото из той больницы, но если так, то п… [кошмар]. И это город миллионник», -прокомментировала снимки телеведущая. Санузел находится, действительно, в плачевном состоянии: плитка отваливается, двери сломаны, а туалет больше похож на вокзальный.

Алексея Навального в данный момент транспортируют на реанимобиле из больницы в аэропорт. Там его дожидается самолет Bombardier Challenger 604. Блогера отвезут в немецкую клинику «Шарите», пишет РИА «Новости».

Ранее супруга Юлия Навальная обращалась к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить перевозку ее мужа. Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Москвы в Томск. Самолет экстренно сел в Омске, Навального доставили в БСМП №1. Он впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ. Соратники Навального заявляли, что его отравили, однако врачи уверяли, что не нашли в организме юриста ядов.

Собчак прокомментировала пост про больницу, в которой лечили Навального

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