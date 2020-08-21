Государственные вузы подняли цены на учебу вопреки просьбе Путина

Студентам придется платить за учебу больше Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Обучение в государственных вузах подорожало на 8,5% и теперь составляет в среднем 72,4 тысячи рублей за семестр. Академик Российской академии образования Борис Бим-Бад предположил, что вузы пошли на повышение цен в связи с необходимостью покрыть растущие расходы.

«Чтобы выжить, надо, конечно, увеличивать зарплаты. В частности, преподавателям вузов. Не только преподавателям, но и всей массе людей, которые осуществляют инфраструктурные работы». — отметил академик в разговоре с NEWS.ru.

Самое дорогое обучение студентов в Якутии, там в государственном вузе за семестр придется платить 127 тысяч рублей, чуть меньше обучение обойдется в Москве — 122 тысячи и Сахалинской области — 110 тысяч рублей. Сравнительно дешево останется обучение в вузах Ингушетии — 41,6 тысяч рублей, Калмыкии — 45,3 тысячи рублей и Дагестане — 45,5 тысяч рублей.

Ранее президент России Владимир Путин призвал руководство вузов «не задирать» цены на обучение из-за ситуации с пандемией коронавирусной инфекцией. Вместе с тем подавляющее большинство вузов признали что режим самоизоляции показал слабую материальную обеспеченность вузов в регионах — они не могут предоставить студентам доступ к своим базам знаний и преподавателям.

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