В отставку ушел ректор, вуз которого Путин отчитал за рост цен

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Согласительная комиссия с представителем власти города и «Водного Союза». Курган , отставка, пустое кресло, рабочий стол, документы на столе
Ректору «плехановски» уже подобрали замену Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С поста ректора Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова ушел Виктор Гришин, руководивший вузом почти 12 лет. Гришин отметил. что написал заявление об увольнении по собственному желанию.

«Я уволился. По собственному желанию. Мне почти 70 лет, пока не знаю, где буду работать и буду ли», — рассказал Гришин в разговоре с ТАСС. В Минобрнауки позже сообщили, что временно исполняющим обязанности ректора РЭУ имени Г. В. Плеханова будет исполнять ректор Государственного университета управления (ГУУ) Иван Лобанов. Он приступит к своим обязанностям с 28 августа.

Ранее стало известно, что президент РФ раскритиковал четыре вуза, в числе которых университет имени Г. В. Плеханова, за повышение цен на обучение, хотя ранее глава Министерства науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявлял, что это недопустимо. на критику президента Фальков ответил, что с руководством каждого такого университета проведена работа и приняты необходимые меры.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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