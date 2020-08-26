В отставку ушел ректор, вуз которого Путин отчитал за рост цен

Ректору «плехановски» уже подобрали замену Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

С поста ректора Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова ушел Виктор Гришин, руководивший вузом почти 12 лет. Гришин отметил. что написал заявление об увольнении по собственному желанию.

«Я уволился. По собственному желанию. Мне почти 70 лет, пока не знаю, где буду работать и буду ли», — рассказал Гришин в разговоре с ТАСС. В Минобрнауки позже сообщили, что временно исполняющим обязанности ректора РЭУ имени Г. В. Плеханова будет исполнять ректор Государственного университета управления (ГУУ) Иван Лобанов. Он приступит к своим обязанностям с 28 августа.