Путин и Лукашенко встретятся в Москве

Лидеры стран проведут встречу в скором времени
Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко встретятся в Москве в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», — говорится в сообщении. Точной даты пока нет, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее представители Лукашенко сообщили, что президенты пообщались по телефону. Это уже пятый разговор двух президентов с начала протестов в Белоруссии. Поводом для звонка стал день рождения белорусского лидера. Во время разговора Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в стране и другие актуальные вопросы.
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