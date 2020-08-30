Путин и Лукашенко встретятся в Москве

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Лукашенко, рукопожатие, путин владимир, лукашенко александр
Лидеры стран проведут встречу в скором времени Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко встретятся в Москве в ближайшее время. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Условлено в ближайшие недели провести встречу в Москве», — говорится в сообщении. Точной даты пока нет, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее представители Лукашенко сообщили, что президенты пообщались по телефону. Это уже пятый разговор двух президентов с начала протестов в Белоруссии. Поводом для звонка стал день рождения белорусского лидера. Во время разговора Путин и Лукашенко обсудили ситуацию в стране и другие актуальные вопросы.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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