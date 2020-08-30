Путин поговорил с Лукашенко в пятый раз с начала протестов

Президент России Владимир Путин позвонил белорусскому лидеру Александру Лукашенко. Об этом сообщается в telegram-канале белорусского издания БЕЛТА.
По данным агентства Sputnik Беларусь, поводом для звонка стал день рождения главы республики. Лукашенко сегодня исполнилось 66 лет. Во время разговора лидеры двух стран обсудили ситуацию в Белоруссии и актуальные вопросы, сообщает телеканал «Беларусь-1».
Президенты России и Белоруссии в последние недели созванивались несколько раз — сегодня главы государств поговорили в пятый раз с начала протестов в Белоруссии. Путин и Лукашенко обсуждали протесты, разгоревшиеся в Белоруссии после президентских выборов. В Кремле подтвердили, что готовы обеспечить безопасность соседнего государства. Также Путин информировал коллегу о своих переговорах с представителями Евросоюза по поводу ситуации в Белоруссии, пишет «
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