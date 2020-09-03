Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Минск и пообщался с Александром Лукашенко
Мишустин встретился с Лукашенко — глава внешней разведки высказался об отравлении Навального — Фургал заявил о политическом деле против него — три страны откроются для россиян. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 3 сентября — в обзоре URA.RU:
Лукашенко встретился с премьер-министром России и высказался по делу Навального
- В ходе встречи в Минске с председателем правительства России Михаилом Мишустиным Лукашенко заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель сказала неправду об отравлении блогера Алексея Навального.
- Ранее Лукашенко отправил в отставку госсекретаря Совбеза страны Андрея Равкова, главу Комитета государственного контроля Ивана Тертеля и председателя КГБ Валерия Вакульчика.
- В тоже время бывший президент Европейского совета Дональд Туск сообщил о том, что Лукашенко в 2014 году предлагал создать украинско-белорусский союз.
Глава внешней разведки России считает отравление Навального провокацией
- Руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что ситуация с блогером Алексеем Навальным была провокацией западных спецслужб.
Фургал обратился к руководителю СК
- Экс-глава Хабаровского края Сергей Фургал обратился с просьбой к руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой заменить всю следственную группу, которая занимается его делом.
- По заявлению прокурора, у Фургала были подчиненные, которые ликвидировали неугодных ему людей.
- Сам Сергей Фургал считает свое уголовное дело политическим. Об этом он заявил на заседании суда.
Россия открывает границы для трех стран
- Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.
Названа дата оглашения приговора Ефремову
- Приговор по делу Михаила Ефремова огласят 8 сентября.
- Прокурор просит для актера 11 лет тюрьмы общего режима.
- Ранее актер заявил, что признает свою вину в ДПТ.
- Трем потерпевшим по этому делу перевели по одному рублю.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.