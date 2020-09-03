Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Минск и пообщался с Александром Лукашенко Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Мишустин встретился с Лукашенко — глава внешней разведки высказался об отравлении Навального — Фургал заявил о политическом деле против него — три страны откроются для россиян. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 3 сентября — в обзоре URA.RU:

Лукашенко встретился с премьер-министром России и высказался по делу Навального

В ходе встречи в Минске с председателем правительства России Михаилом Мишустиным Лукашенко заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель сказала неправду об отравлении блогера Алексея Навального.

Ранее Лукашенко отправил в отставку госсекретаря Совбеза страны Андрея Равкова, главу Комитета государственного контроля Ивана Тертеля и председателя КГБ Валерия Вакульчика.

В тоже время бывший президент Европейского совета Дональд Туск сообщил о том, что Лукашенко в 2014 году предлагал создать украинско-белорусский союз.

Глава внешней разведки России считает отравление Навального провокацией

Руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что ситуация с блогером Алексеем Навальным была провокацией западных спецслужб.

Фургал обратился к руководителю СК

Россия открывает границы для трех стран

Российский премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о восстановлении авиасообщения с Египтом, ОАЭ и Мальдивами.

Названа дата оглашения приговора Ефремову

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