Самое важное в России и в мире на 3 сентября. Стало известно о банде Фургала, Ефремов признал вину, Египет и Эмираты открылись для россиян

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Мишустин в Кургане. Курган, мишустин михаил
Премьер-министр России Михаил Мишустин посетил Минск и пообщался с Александром Лукашенко Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Мишустин встретился с Лукашенко — глава внешней разведки высказался об отравлении Навального — Фургал заявил о политическом деле против него — три страны откроются для россиян. Все самые интересные и важные новости в России и мире на 3 сентября — в обзоре URA.RU:

Лукашенко встретился с премьер-министром России и высказался по делу Навального

Глава внешней разведки России считает отравление Навального провокацией

Фургал обратился к руководителю СК

Россия открывает границы для трех стран

Названа дата оглашения приговора Ефремову

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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