Самое важное в России и в мире на 9 сентября. Арестована Мария Колесникова, ФРГ настаивает на версии отравления Навального, россияне получат новое пособие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийский форум
Глава МИД Сергей Лавров выразил неудовольствие по поводу действий Германии в деле Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Белоруссии арестовали лидера оппозиции Колесникову, а Лукашенко заявил о возможных перевыборах президента — Евросоюз продлил санкции против России — МИД РФ недоволен действиями Германии — замглавы Минэнерго предъявили обвинение — возобновляется авиасообщение с Дубаем — россияне получат новое пособие. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 9 сентября — в обзоре URA.RU:

Арестована одна из лидеров оппозиции Белоруссии, Лукашенко заявил о досрочных выборах президента

В МИД РФ заявили о недовольстве действиями Германии

Евросоюз продлил санкции против России

  • В Евросоюзе приняли решение о продлении антироссийских санкций, которые были введены в связи с событиями на Украине в 2014 году. Они продлены до 15 марта 2021 года.

Польша готова заменить «Северный поток-2»

Замглаве Минэнерго предъявили обвинение

  • Замминистра энергетики России Анатолию Тихонову предъявили обвинение в мошенничестве на сумму 603 млн рублей. По версии следствия, Тихонов вместе со своим советником и вице-президентами одного из АО вывели эти деньги из бюджета.

В России анонсировали новый нацпроект

Возобновляется авиасообщение с Дубаем

Россияне получат новое пособие

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...