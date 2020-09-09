В Белоруссии арестовали лидера оппозиции Колесникову, а Лукашенко заявил о возможных перевыборах президента — Евросоюз продлил санкции против России — МИД РФ недоволен действиями Германии — замглавы Минэнерго предъявили обвинение — возобновляется авиасообщение с Дубаем — россияне получат новое пособие. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 9 сентября — в обзоре URA.RU:
Арестована одна из лидеров оппозиции Белоруссии, Лукашенко заявил о досрочных выборах президента
- Член оппозиционного Координационного совета Белоруссии Мария Колесникова арестована и находится в СИЗО №1 Минска. Об этом сообщил ее отец Александр Колесников.
- По словам адвоката Колесниковой Людмилы Казак, она подозревается в попытке захвата власти и пока находится в статусе подозреваемой.
- Экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую и ее мужа Сергея могут номинировать на Нобелевскую премию мира. Такое предложение высказал председатель Европейской народной партии Дональд Туск.
- Ранее Тихановская заявила в видеообращении, что протесты в республике не были направлены против России.
- Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов к тому, чтобы провести в стране досрочные президентские выборы.
- Также стало известно, что Лукашенко может посетить Москву на следующей неделе.
В МИД РФ заявили о недовольстве действиями Германии
- Кремль недоволен ответами властей Германии на официальные запросы по делу блогера Алексея Навального. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
- Власти Германии продолжают настаивать, что на Навального было совершено покушение и он был отравлен веществом группы «Новичок».
- Также немецкая сторона заявила о том, что предпримет ответные меры в отношении России, если инцидент с Навальным не прояснится. Об этом URA.RU заявили в немецком МИДе.
Евросоюз продлил санкции против России
- В Евросоюзе приняли решение о продлении антироссийских санкций, которые были введены в связи с событиями на Украине в 2014 году. Они продлены до 15 марта 2021 года.
Польша готова заменить «Северный поток-2»
- Польша готова предложить Германии свои мощности для транспортировки газа в случае отказа от «Северного потока-2». Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
Замглаве Минэнерго предъявили обвинение
- Замминистра энергетики России Анатолию Тихонову предъявили обвинение в мошенничестве на сумму 603 млн рублей. По версии следствия, Тихонов вместе со своим советником и вице-президентами одного из АО вывели эти деньги из бюджета.
В России анонсировали новый нацпроект
- Новый национальный проект «Туризм» появится в России. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко президенту РФ Владимиру Путину и членам правительства.
Возобновляется авиасообщение с Дубаем
- Авиакомпании России начнут полеты в Дубай с 10 сентября. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Дубае и северных эмиратах ОАЭ.
Россияне получат новое пособие
- Безработным россиянам выплатят три тысячи рублей к пособию на каждого несовершеннолетнего ребенка. Такое решение принято в правительстве РФ.
Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.