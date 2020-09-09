Глава МИД Сергей Лавров выразил неудовольствие по поводу действий Германии в деле Навального Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Белоруссии арестовали лидера оппозиции Колесникову, а Лукашенко заявил о возможных перевыборах президента — Евросоюз продлил санкции против России — МИД РФ недоволен действиями Германии — замглавы Минэнерго предъявили обвинение — возобновляется авиасообщение с Дубаем — россияне получат новое пособие. Все самые интересные и важные новости в России и в мире на 9 сентября — в обзоре URA.RU:

Арестована одна из лидеров оппозиции Белоруссии, Лукашенко заявил о досрочных выборах президента

В МИД РФ заявили о недовольстве действиями Германии

Евросоюз продлил санкции против России

В Евросоюзе приняли решение о продлении антироссийских санкций, которые были введены в связи с событиями на Украине в 2014 году. Они продлены до 15 марта 2021 года.

Польша готова заменить «Северный поток-2»

Польша готова предложить Германии свои мощности для транспортировки газа в случае отказа от «Северного потока-2». Об этом заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

Замглаве Минэнерго предъявили обвинение

Замминистра энергетики России Анатолию Тихонову предъявили обвинение в мошенничестве на сумму 603 млн рублей. По версии следствия, Тихонов вместе со своим советником и вице-президентами одного из АО вывели эти деньги из бюджета.

В России анонсировали новый нацпроект

Новый национальный проект «Туризм» появится в России. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко президенту РФ Владимиру Путину и членам правительства.

Возобновляется авиасообщение с Дубаем

Авиакомпании России начнут полеты в Дубай с 10 сентября. Об этом сообщили в генконсульстве РФ в Дубае и северных эмиратах ОАЭ.

Россияне получат новое пособие

Безработным россиянам выплатят три тысячи рублей к пособию на каждого несовершеннолетнего ребенка. Такое решение принято в правительстве РФ.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.