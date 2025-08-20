В подмосковном парке Захарово состоялось торжественное открытие памятника, посвященному политологу и публицисту Дарье Дугиной. Мероприятие приурочили к третьей годовщине со дня ее гибели при подрыве автомобиля, сообщает источник.
"Памятник политологу и публицисту Дарье Дугиной открыли в парке Захарово в Подмосковье в третью годовщину ее смерти", — информацию передает РИА Новости. В церемонии открытия приняли участие мать погибшей Наталия Мелентьева, гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, глава ДНР Денис Пушилин, руководитель Одинцовского городского округа Андрей Иванов и основатель телеканала «Царьград» и одноименного фонда Константин Малофеев.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года в результате взрыва автомобиля, в котором она ехала, на Можайском шоссе. По данным ФСБ, к организации преступления причастны украинские спецслужбы, а непосредственным исполнителем указали гражданку Украины Наталью Вовк. По сообщениям СМИ, автомобиль, который использовался для слежки за Дугиной, имел различные номера: при въезде в РФ он был зарегистрирован на территории Донецкой Народной Республики, в Москве — на казахстанские номера, а при выезде в Эстонию — на украинские.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.