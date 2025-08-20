Лавров указал, кто сможет обеспечить гарантии безопасности Украины

Власти России согласны на предоставление Украине гарантий безопасности при условии равноправного участия в этом процессе Китая, США, Британии и Франции. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Россия согласна с тем, чтобы гарантии безопасности Украины обеспечивались на равной основе с участием таких стран как Китай, США, Великобритания, Франция», — заявил Лавров в ходе своей пресс-конрференции. Он также подчеркнул, что попытки обсуждать вопросы обеспечения безопасности без участия РФ являются бесперспективными.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Франция, Великобритания и Германия готовы направить своих военных в Киев в случае достижения мирного соглашения. В свою очередь, францукзский лидер Эммануэль Макрон отметил, что европейские партнеры совместно со Штатами пришли к единому мнению о необходимости предоставления Украине гарантий безопасности. Те, в свою очередь, предусматривают поддержку армии страны и формирование сил безопасности на суше, на море и в воздухе. Однако газета The Times позже назвала маловероятным размещение Британией и Францией тысяч военных в Киеве, пишет RT.
