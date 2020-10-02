02 октября 2020

Средства для лечения коронавируса на дому раздадут бесплатно. Новый список

© Служба новостей «URA.RU»
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В Москве расширили список бесплатных лекарств для лечения коронавируса на дому Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Власти Москвы, где последние несколько недель наблюдается резкий прирост числа заболевших коронавирусом, расширили список бесплатных препаратов для лечения инфекции на дому. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Начиная с октября мы значительно расширяем программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19», — говорится на сайте градоначальника. По его словам, большинство заболевших коронавирусом в Москве не нуждаются в госпитализации и проходят лечения на дому. При этом они могут получить бесплатно:

  • Противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир», одобренные Минздравом России для лечения COVID-19.
  • Препараты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов (антикоагулянты). Среди них — дабигатрана этексилат, ривароксабан, апиксабан.
  • Приборы для измерения уровня насыщения крови кислородом (пульсиметры) — для пациентов с пневмонией.
  • Экспресс-тестирование на грипп — для граждан с подозрением на COVID-19 и пациентов из группы риска.

Бесплатные лекарства и приборы будут назначать лечащие врачи. Собянин отметил, что средства закуплены в достаточном количестве.

В России продолжается стремительный рост числа заболевших коронавирусом. По данным на 2 октября, суточный прирост составил 9 412 человек, из них 2 704 случая — в Москве. Ранее в качестве мер борьбы с эпидемией Собянин обязал московских работодателей перевести не менее 30% работников на удаленку, пишет РАПСИ.

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