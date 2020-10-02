Власти Москвы, где последние несколько недель наблюдается резкий прирост числа заболевших коронавирусом, расширили список бесплатных препаратов для лечения инфекции на дому. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.
«Начиная с октября мы значительно расширяем программу бесплатного лекарственного обеспечения больных COVID-19», — говорится на сайте градоначальника. По его словам, большинство заболевших коронавирусом в Москве не нуждаются в госпитализации и проходят лечения на дому. При этом они могут получить бесплатно:
- Противовирусные препараты «Арепливир» и «Коронавир», одобренные Минздравом России для лечения COVID-19.
- Препараты, препятствующие свертыванию крови и образованию тромбов (антикоагулянты). Среди них — дабигатрана этексилат, ривароксабан, апиксабан.
- Приборы для измерения уровня насыщения крови кислородом (пульсиметры) — для пациентов с пневмонией.
- Экспресс-тестирование на грипп — для граждан с подозрением на COVID-19 и пациентов из группы риска.
Бесплатные лекарства и приборы будут назначать лечащие врачи. Собянин отметил, что средства закуплены в достаточном количестве.
В России продолжается стремительный рост числа заболевших коронавирусом. По данным на 2 октября, суточный прирост составил 9 412 человек, из них 2 704 случая — в Москве. Ранее в качестве мер борьбы с эпидемией Собянин обязал московских работодателей перевести не менее 30% работников на удаленку, пишет РАПСИ.
Подписывайтесь на URA.RU в