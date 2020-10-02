Прирост заболевших коронавирусом в РФ побил рекорд с начала лета

Число заболевших COVID-19 продолжает расти Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В России продолжается рост заболеваемости коронавирусом. За минувшие сутки в стране выявлено 9 412 новых случая инфекции. Это на 467 больше, чем днем ранее, и самый большой прирост заболевших с 1 июня.

«За последние сутки в России выявлено 9 412 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 27,1% не имели клинических проявлений болезни», — сообщает оперштаб по борьбе с распространением инфекции. За день выздороветь удалось еще 6054 пациентам, 186 инфицированных скончались. Всего за время пандемии в России выявлено 1 194 643 случаев COVID-19, умерли 21 077 человек, 970 296 выздоровели.

Среди регионов лидером по числу заболевших коронавирусом остается Москва (+2704). В тройке по-прежнему — Санкт-Петербург (+302) и Московская область (+244).

Среди регионов УрФО лидерство сохраняет Свердловская область — там за сутки коронавирус подтвердился у 164 человек. Новые случаи заражения зафиксированы в Челябинской области (+79), Тюменской области (+87), Курганской области (+35), а также в ХМАО (+153), ЯНАО (+133) и в Пермском крае (+83).

Ранее вирусолог Виталий Зверев заявил, что победить коронавирусную инфекцию можно будет к концу 2021 года. По его словам, уже порядка 30-40% населения имеют антитела к коронавирусу нового типа, а это значит, что справиться с пандемией получится, пишет агентство Nation News. Эксперт предполагает, что спад заболевания начнется лишь в январе—феврале следующего года из-за погоды, уточняет телеканал 360.