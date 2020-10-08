Врач рассказал, чем опасно дистанционное обучение

Офтальмолог посоветовал держать экран на расстоянии 30—40 сантиметров от лица Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Школьники на дистанционном обучении могут повредить глаза от долгих занятий за компьютером. Об этом рассказал доктор медицинских наук, член европейской ассоциации детских офтальмологов Игорь Азнаурян.

«Зрение [у школьника] может упасть даже за один—два месяца частого и длительного использования компьютера», — цитирует Азнауряна агентство News.ru . По его словам, в первую очередь такая опасность подстерегает детей, чьи родители имеют проблемы со зрением.

Офтальмолог посоветовал держать экран на расстоянии 30—40 сантиметров от лица. Кроме этого, нужно соблюдать правильный рацион питания. Ребенок должен употреблять больше продуктов из рыбы, куриной печени и яиц, подчеркнул Азнаурян. По его словам, также необходимо есть морковь, абрикосы и тыкву, поскольку в них есть витамины, поддерживающие зрение.

На конец сентября более 200 школ в РФ закрыли на карантин из-за коронавируса и гриппа. Однако Минпросвещения РФ не планирует массового введения дистанционного обучения.