14 октября 2020

Глава Китая призвал армию готовиться к войне

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Торжественное открытие совместного военного антитеррористического командно-штабного учения вооруженных сил государств – членов ШОС «Мирная миссия – 2018». Челябинская область, Чебаркульский район, армия, военные, мирная миссия2018, парад, китайская армия
Си Цзиньпин призвал морскую пехоту быть готовой к войне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита на военную базу в провинции Гуандун сказал солдатам корпуса морской пехоты, что те должны быть готовыми отправиться на войну.

«[Вы должны] сосредоточить разум и силы на то, чтобы быть готовыми отправиться на войну, и быть крайне бдительными», — приводит РИА «Новости» слова Си Цзиньпина, участие в мероприятии которого транслировало Центральное телевидение Китая. Глава государства также назвал корпус морской пехоты «элитным подразделением китайской армии», которое должно защищать «суверенитет, безопасность, территориальную целостность» страны.

Ранее аналогичная речь прозвучала из уст начальника начальник штаба американских ВВС Чарльза Брауна. По его словам, Соединенные Штаты должны быть готовы к войне сопоставимой с Второй мировой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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