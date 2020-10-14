Глава Китая призвал армию готовиться к войне

Председатель КНР Си Цзиньпин во время визита на военную базу в провинции Гуандун сказал солдатам корпуса морской пехоты, что те должны быть готовыми отправиться на войну.
«[Вы должны] сосредоточить разум и силы на то, чтобы быть готовыми отправиться на войну, и быть крайне бдительными», — приводит РИА «Новости» слова Си Цзиньпина, участие в мероприятии которого транслировало Центральное телевидение Китая. Глава государства также назвал корпус морской пехоты «элитным подразделением китайской армии», которое должно защищать «суверенитет, безопасность, территориальную целостность» страны.
Ранее аналогичная речь прозвучала из уст начальника начальник штаба американских ВВС Чарльза Брауна. По его словам, Соединенные Штаты должны быть готовы к войне сопоставимой с Второй мировой.
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