Муфтий столицы Сирии погиб в результате теракта

В Дамаске в результате взрыва бомбы погиб муфтий
новость из сюжетаВойна в Сирии
В одном из сирийских населенных пунктов произошел теракт, в результате которого погиб муфтий Дамаска и провинции шейх Аднан Аль-Афьюни. Об этом сообщили местные СМИ.
«В поселке Кудсея при взрыве погиб муфтий Дамаска и провинции шейх Аднан Аль-Афьюни», — пишет информационное агентство SANA. Речь, по предварительным данным, идет о взрыве самодельного устройства.
Кудсея — пригород сирийской столицы. Бомба, как пишет ТАСС, была подложена прямо в автомобиль муфтия. О других пострадавших информации нет.
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