22 октября 2020

Муфтий столицы Сирии погиб в результате теракта

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Волонтер Евгений Ганеев в Сирии, Сирия, ганеев евгений, хомс
В Дамаске в результате взрыва бомбы погиб муфтий Фото: Евгений Ганеев
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Война в Сирии

В одном из сирийских населенных пунктов произошел теракт, в результате которого погиб муфтий Дамаска и провинции шейх Аднан Аль-Афьюни. Об этом сообщили местные СМИ.

«В поселке Кудсея при взрыве погиб муфтий Дамаска и провинции шейх Аднан Аль-Афьюни», — пишет информационное агентство SANA. Речь, по предварительным данным, идет о взрыве самодельного устройства.

Кудсея — пригород сирийской столицы. Бомба, как пишет ТАСС, была подложена прямо в автомобиль муфтия. О других пострадавших информации нет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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