Вирусолог заявил о слабости коронавируса

Отсутствие антител к коронавирусу в организме не значит отсутствие иммунитета. Кроме того, вирус уже сейчас стал слабее, заявил URA.RU вирусолог, доктор медицинских наук и заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн.
«Сам вирус изменяет свои свойства, становится более мягким и меньше убивает людей. Так что эта ситуация (с формированием иммунитета) не носит безнадежный характер», — объясняет Альтшетйн.
Вирусолог отметил, что пока неизвестно, насколько долго держится иммунитет к коронавирусу. Однако он не ограничивается только антителами. «Есть еще Т-клеточный иммунитет, который труднее исследовать, но он существует», — отметил Альтштейн. Также скоро начнут применяться вакцины для формирования и поддержки коллективного иммунитета, что еще сильнее ослабит коронавирус, заключил вирусолог.
Кроме того, ученый заявил о пользе для россиян европейского вида коронавируса под названием 20А.ЕU1. Именно этот вид оказался очень заразным и более легким, чем первый коронавирус, развившийся в пандемию весной.
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