Вирусолог заявил о слабости коронавируса

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Коронавирус ослабевает, несмотря на то, что антитела к нему сохраняются только два месяца Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Отсутствие антител к коронавирусу в организме не значит отсутствие иммунитета. Кроме того, вирус уже сейчас стал слабее, заявил URA.RU вирусолог, доктор медицинских наук и заслуженный деятель науки РФ Анатолий Альтштейн.

«Сам вирус изменяет свои свойства, становится более мягким и меньше убивает людей. Так что эта ситуация (с формированием иммунитета) не носит безнадежный характер», — объясняет Альтшетйн.

Вирусолог отметил, что пока неизвестно, насколько долго держится иммунитет к коронавирусу. Однако он не ограничивается только антителами. «Есть еще Т-клеточный иммунитет, который труднее исследовать, но он существует», — отметил Альтштейн. Также скоро начнут применяться вакцины для формирования и поддержки коллективного иммунитета, что еще сильнее ослабит коронавирус, заключил вирусолог.

Кроме того, ученый заявил о пользе для россиян европейского вида коронавируса под названием 20А.ЕU1. Именно этот вид оказался очень заразным и более легким, чем первый коронавирус, развившийся в пандемию весной.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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