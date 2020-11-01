01 ноября 2020

Эксперт вычислил новый пик заражений коронавирусом

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Доставка пациентов скорой помощью в ГКБ №40 «Коммунарка» во время пандемии SARS-CoV-2. Москва, защитный костюм, врачи, скорая помощь, фельдшер, медики, covid-19, коронавирус, ковид, противочумной костюм, карантинный центр
Эпидемия пойдет на спад лишь к февралю Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Пик пандемии COVID-19 в Москве придется на 14 декабря. Об этом рассказал руководитель группы по моделированию ситуации с коронавирусом в РФ Алексей Боровков.

«Сейчас ситуация в Москве развивается по средней кривой. Если мы по ней пойдем и дальше, то пик придется на 14 декабря — это около 192 тыс. активных больных. Если бы случилось чудо и развитие ситуации пошло по оптимистичной кривой, тогда пик пришелся бы на 17 декабря, а количество активных больных (заболевшие минус умершие и выздоровевшие) составило бы 133 тысячи», — цитируют эксперта «Известия». По его словам, в ближайшее время плато не предвидится, поскольку количество активных больных будет расти. Эпидемия пойдет на спад лишь к февралю. К началу марта число активных больных в Москве может снизиться до 40 тысяч в целом, по стране — примерно до 120 тысяч.

Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что пик заболеваемости коронавирусом в регионах России придется на начало-середину ноября. Он отметил, что более точный прогноз давать сложно, поскольку на эпидемиологическую обстановку влияет множество факторов, в том числе климатических и социальных.

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