Ученые научились выявлять будущих алкоголиков

В Университете Восточной Финляндии ученые выяснили, что склонность человека к алкоголизму можно определить по анализу крови. Данные исследования опубликованы в журнале Alcoholism: Clinical and Experimental Research.
«Специалисты провели исследование, используя методы метаболомики для анализа образцов сыворотки, собранных в 1980-х годах у финских мужчин среднего возраста», — приводит данные журнала «Росбалт». Наблюдение шло около 30 лет, и за это время часть испытуемых столкнулись с алкоголизмом.
Оказалось, что у будущих алкоголиков еще на старте исследования в сыворотке крови было меньше серотонина и аспарагина, чем те, кто так и не столкнулся с алкоголизмом. Ученые объясняют: серотонин регулирует функцию нервной системы, а аспарагин связан с повышенными рисками повреждения органов после употребления спиртного.
14 ноября невролог рассказал о типе людей, которых не выйдет закодировать от алкоголизма. В первую очередь это те, кто посещает психиатра, пишет агентство Nation News. Также стало известно, каким образом начинается зависимость у «тихих» алкоголиков, уточняет телеканал 360.
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