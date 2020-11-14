14 ноября 2020

Ученые научились выявлять будущих алкоголиков

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО , бомж, бездомный, бродяга, алкоголик
У будущих алкоголиков в крови меньше серотонина и аспарагина Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Университете Восточной Финляндии ученые выяснили, что склонность человека к алкоголизму можно определить по анализу крови. Данные исследования опубликованы в журнале Alcoholism: Clinical and Experimental Research.

«Специалисты провели исследование, используя методы метаболомики для анализа образцов сыворотки, собранных в 1980-х годах у финских мужчин среднего возраста», — приводит данные журнала «Росбалт». Наблюдение шло около 30 лет, и за это время часть испытуемых столкнулись с алкоголизмом.

Оказалось, что у будущих алкоголиков еще на старте исследования в сыворотке крови было меньше серотонина и аспарагина, чем те, кто так и не столкнулся с алкоголизмом. Ученые объясняют: серотонин регулирует функцию нервной системы, а аспарагин связан с повышенными рисками повреждения органов после употребления спиртного.

14 ноября невролог рассказал о типе людей, которых не выйдет закодировать от алкоголизма. В первую очередь это те, кто посещает психиатра, пишет агентство Nation News. Также стало известно, каким образом начинается зависимость у «тихих» алкоголиков, уточняет телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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