«Уральские авиалинии» вывезут застрявших в Азербайджане россиян

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Двадцатый день вынужденных выходных из-за ситуации с CoVID-19. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, ural airlines, стоянка самолета, пустой аэропорт
«Уральские авиалинии» готовят три чартерных рейса для вывоза российских граждан Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Компания «Уральские авиалинии» в декабре запланировала три чартерных рейса из Баку до Москвы. Пассажирами рейсов станут россияне, потерявшие возможность покинуть Азербайджан с началом эпидемии коронавируса.

«Авиакомпания „Уральские авиалинии“ в декабре выполнит три чартерных рейса по маршруту Баку-Москва», — сообщает агентство Sputnik со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Гейдара Алиева в Баку. Вылететь из Азербайджана получат возможность пассажиры с российским гражданством, или с правом въезда в Россию. Кроме того, для всех пассажиров обязательным условием является прохождение теста на коронавирус.

Самолеты вылетят из Баку 12, 19 и 26 декабря. Для этих целей будет использован первый терминал азербайджанского аэропорта.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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