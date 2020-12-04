«Уральские авиалинии» вывезут застрявших в Азербайджане россиян

Компания «Уральские авиалинии» в декабре запланировала три чартерных рейса из Баку до Москвы. Пассажирами рейсов станут россияне, потерявшие возможность покинуть Азербайджан с началом эпидемии коронавируса.
«Авиакомпания „Уральские авиалинии“ в декабре выполнит три чартерных рейса по маршруту Баку-Москва», — сообщает агентство Sputnik со ссылкой на пресс-службу международного аэропорта Гейдара Алиева в Баку. Вылететь из Азербайджана получат возможность пассажиры с российским гражданством, или с правом въезда в Россию. Кроме того, для всех пассажиров обязательным условием является прохождение теста на коронавирус.
Самолеты вылетят из Баку 12, 19 и 26 декабря. Для этих целей будет использован первый терминал азербайджанского аэропорта.
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