Министр Мурашко назвал срок поставки «Спутника V» во все регионы

Порядка половины регионов РФ уже получили первые партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Поставки в остальные начнутся после 10 декабря. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.
«В рамках плановой вакцинации регионы — около 50% — ее уже получили. <…>. После десятого числа поставка вакцины начнется уже во все регионы», — приводит ТАСС слова Мурашко. Следующими вакцинацию, отметил глава ведомства, смогут начать Подмосковье, Новосибирская области и Республика Коми.
Мурашко также добавил, что сейчас в стране развернуто 33 тысячи реанимационных коек для COVID-положительных пациентов. Порядка 2,8 тысяч зараженных находятся на аппаратах ИВЛ.
Ранее Минздрав РФ определился с окончательной ценой за вакцину от коронавируса. Препарат «Спутник V» обойдется россиянам в 1 942 рубля за оба компонента.
Подписывайтесь на URA.RU в