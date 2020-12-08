08 декабря 2020

Министр Мурашко назвал срок поставки «Спутника V» во все регионы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вакцинация от COVID-19. Магнитогорск, вакцинация, гам-ковид-вак
Отправка вакцин от коронавируса во все регионы начнется после 10 декабря Фото: Илья Московец © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Порядка половины регионов РФ уже получили первые партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Поставки в остальные начнутся после 10 декабря. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

«В рамках плановой вакцинации регионы — около 50% — ее уже получили. <…>. После десятого числа поставка вакцины начнется уже во все регионы», — приводит ТАСС слова Мурашко. Следующими вакцинацию, отметил глава ведомства, смогут начать Подмосковье, Новосибирская области и Республика Коми.

Мурашко также добавил, что сейчас в стране развернуто 33 тысячи реанимационных коек для COVID-положительных пациентов. Порядка 2,8 тысяч зараженных находятся на аппаратах ИВЛ.

Ранее Минздрав РФ определился с окончательной ценой за вакцину от коронавируса. Препарат «Спутник V» обойдется россиянам в 1 942 рубля за оба компонента.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...