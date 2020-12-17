17 декабря 2020

Российскую вакцину «Спутник V» признали научным прорывом года

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Прививка врачей российской вакциной Спутник V от новой коронавирусной инфекции. Екатеринбург, спутник v, лекарство от covid, вакцина от коронавируса, гам ковид вак
Российская вакцина от коронавируса наряду с аналогами признана научным прорывом года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Создание российской вакцины от коронавируса «Спутник V», препаратов Moderna и Pfizer-BioNTech и зарубежных аналогов признали главным научным прорывом года по версии авторитетного научного журнала Science. Об этом редакция издания объявила 17 декабря.

«В этом году мы хорошо осознавали, что главный научный прорыв будет так или иначе связан с коронавирусом, однако только в последние недели нам стало ясно, что этой чести удостоятся высокоэффективные вакцины от COVID-19. Долгое время нам казалось, что на их появление можно и не надеяться, однако процесс вакцинации населения Земли уже фактически начался», — приводит ТАСС слова главного редактора Science Голдена Торпа.

Ранее, как напоминает RT, директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург раскрыл действие «Спутника V». По его словам, вакцина состоит из двух компонентов — второй усиливает действие первого, что позволяет рассчитывать на образование в организме клеток памяти, которые будут защищать организм от COVID-19 длительное время.

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© Служба новостей «URA.RU»
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