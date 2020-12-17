В Екатеринбурге — вновь рекорд по числу заболевших коронавирусом

Столько высокий показатель фиксировался лишь однажды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано 402 случая заболевания COVID-19. Об этом URA.RU сообщили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. Это максимальное число заболевших в регионе за все время эпидемии, ранее этот же показатель фиксировался 11 декабря.

«Состояние 621 госпитализированного оценивается как тяжелое, 353 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 227 — на аппаратах ИВЛ», — рассказали агентству в свердловском оперштабе. С состоянием средней тяжести в больницах свердловских городов лежит 996 COVID-пациентов, в больницах Екатеринбурга — 2 525. «Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», — отметили в оперштабе.

Кроме показателя заболеваемости, высоким остается и число умерших свердловчан от коронавируса: за прошедшие сутки зафиксировано 16 смертей COVID-пациентов. (399). Рекордный показатель по смертности был 13 и 15 декабря (18 умерших).

За сутки из свердловских больниц выписано 407 человек, число выздоровевших пациентов — 45 629. Всего же коронавирусом с начала эпидемии заболело 53 335 свердловчанина. С диагнозом COVID-19 скончалось 1 295 жителей Свердловской области.