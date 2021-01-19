19 января 2021

В России хотят запретить суррогатное материнство неженатым

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дети. Пенсионеры. Курган, скамейка, детская коляска
Авторы законопроекта считают, что суррогатное материнство может создать угрозу национальным интересам России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России предлагают запретить иностранцам и неженатым парам пользоваться услугами суррогатных матерей, чтобы укрепить институт брака. Соответствующий законопроект разработали депутаты Госдумы РФ во главе с Петром Толстым.

«Разработан законопроект, запрещающий услуги суррогатного материнства для иностранцев, а также для неженатых», — передает РБК со ссылкой на текст документа. Отмечается, что данная мера необходима, чтобы укрепить институт брака в России.

Авторы законопроекта считают, что суррогатное материнство может создать угрозу национальным интересам России. В частности, они опасаются, что оно опасно для общественной и экономической ситуации в стране.

Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина раскритиковала инициативу коллег, заявив, что законопроект противоречит конституционным нормам. По ее словам, статья 19 гарантирует равенство россиян перед законом и судом. Для граждан РФ не должно быть преградой то, что они не состоят в браке.

Ранее с соответствующим предложением выступала общественная палата России. Они заявляли о необходимости наложить ограничения на суррогатное материнство из-за того, что многие дети после рождения находились в опасных для жизни условиях. В Калининграде мужчина пытался продать ребенка, вынашиваемого суррогатной матерью, передает RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...