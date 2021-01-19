В России хотят запретить суррогатное материнство неженатым

В России предлагают запретить иностранцам и неженатым парам пользоваться услугами суррогатных матерей, чтобы укрепить институт брака. Соответствующий законопроект разработали депутаты Госдумы РФ во главе с Петром Толстым.
«Разработан законопроект, запрещающий услуги суррогатного материнства для иностранцев, а также для неженатых», — передает РБК со ссылкой на текст документа. Отмечается, что данная мера необходима, чтобы укрепить институт брака в России.
Авторы законопроекта считают, что суррогатное материнство может создать угрозу национальным интересам России. В частности, они опасаются, что оно опасно для общественной и экономической ситуации в стране.
Замглавы комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина раскритиковала инициативу коллег, заявив, что законопроект противоречит конституционным нормам. По ее словам, статья 19 гарантирует равенство россиян перед законом и судом. Для граждан РФ не должно быть преградой то, что они не состоят в браке.
Ранее с соответствующим предложением выступала общественная палата России. Они заявляли о необходимости наложить ограничения на суррогатное материнство из-за того, что многие дети после рождения находились в опасных для жизни условиях. В Калининграде мужчина пытался продать ребенка, вынашиваемого суррогатной матерью, передает RT.
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