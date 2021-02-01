«ВСМПО-Ависма» просит в суде о перемирии с крупным партнером

Контрагент требует от титанового гиганта 755 млн рублей за разрыв договора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Корпорация «ВСМПО-Ависма» (Верхняя Салда, Свердловская область) подала в суд заявление о мировом соглашении с контрагентом ООО «НПО Вторпромресурсы» (Московская область). Об этом сообщается в картотеке дел свердловского арбитража.

«НПО Вторпромресурсы» подало иск к «ВСМПО-Ависма» 3 сентября. В заявлении указывалось, что контрагент требует от титанового гиганта 755 млн рублей за разрыв договора. Заявление об утверждении мирового соглашения было подано корпорацией «ВСМПО-Ависма» 28 января. Ранее ООО «НПО „Вторпромресурсы“» подавал ходатайство об отложении судебного разбирательства. Ближайшее заседание, на котором может быть рассмотрено ходатайство — 12 февраля.

Получить оперативные комментарии от сторон не удалось. В «НПО Вторпромресурсы» на звонки корреспондента URA.RU не ответили. В пресс-службе корпорации «ВСМПО-Ависма» отказались от комментариев.

НПО «Вторпромресурсы» является одним из крупнейших заводов ферросплавов и производителей титана на территории России. По данным сайта предприятия, среди потребителей продукции числятся «ВСПМО-Ависма», Сталь «ММК-Метиз», ПАО «Северсталь», «ОМЗ-Спецсталь».

«ВСМПО-Ависма» является градообразующим предприятием Верхней Салды, крупнейшим налогоплательщиком Свердловской области и ключевым поставщиком титановых компонентов для авиакомпаний мира. Из-за коронавирусного кризиса выручка предприятия за год сократилась в 2,5 тысячи раз. Недавно в корпорации в третий раз за год сменили главу. Министерство торговли США исключило корпорацию «ВСМПО-Ависма» из санкционного списка после ошибки.