Экономист спрогнозировал, каким будет курс доллара после санкций

До конца года доллар снизится до 70 рублей из-за ослабления американской валюты. Такой прогноз дал ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.
«Веря в дальнейшее ослабление доллара, мы продолжаем ожидать снижения USD/RUB до 70 еще до конца года и видим потенциал для более резкого роста», — цитирует Купицкевича «Российская газета». По его словам, рубль и российский рынок смогли избежать повышенной волатильности из-за новых санкций, которые могли привести к дестабилизации экономики.
Аналитик отметил, что российская экономика смогла сдержать удар санкций не из-за того, что выработала какую-то устойчивость. «В российском рынке уже нет тех инвесторов, на которых могут повлиять санкции», — сказал Купицкевич.
Ранее президент США Джозеф Байден подписал указ о новых санкциях против России, пишет RT. После этого рубль начал стремительно падать по отношению к доллару и евро. Однако уже к концу прошлой недели российская валюта смогла отыграть свое падение. Биржевой аналитик Степан Демура считает, что у США есть план по подрыву курса рубля, сообщает телеканал 360.
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