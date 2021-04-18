18 апреля 2021

Экономист спрогнозировал, каким будет курс доллара после санкций

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Валюта Евро и Доллар. Екатеринбург, экономика, курс валют, финансы, деньги, доллары, курс доллара, валюта, доллар
Доллар может ослабеть к рублю в конце года Фото:
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Экономический кризис в России

До конца года доллар снизится до 70 рублей из-за ослабления американской валюты. Такой прогноз дал ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич.

«Веря в дальнейшее ослабление доллара, мы продолжаем ожидать снижения USD/RUB до 70 еще до конца года и видим потенциал для более резкого роста», — цитирует Купицкевича «Российская газета». По его словам, рубль и российский рынок смогли избежать повышенной волатильности из-за новых санкций, которые могли привести к дестабилизации экономики.

Аналитик отметил, что российская экономика смогла сдержать удар санкций не из-за того, что выработала какую-то устойчивость. «В российском рынке уже нет тех инвесторов, на которых могут повлиять санкции», — сказал Купицкевич.

Ранее президент США Джозеф Байден подписал указ о новых санкциях против России, пишет RT. После этого рубль начал стремительно падать по отношению к доллару и евро. Однако уже к концу прошлой недели российская валюта смогла отыграть свое падение. Биржевой аналитик Степан Демура считает, что у США есть план по подрыву курса рубля, сообщает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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