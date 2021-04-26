Юрист требует от комика Соболева 84 миллиона рублей за шутку

Иск подали в суд из-за шоу комика, на котором он берет телефон любого человека из зала (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Юрист из Тольятти Леонид Тарантов подал в суд иск на комика Илью Соболева за личное оскорбление. Сумма иска составляет 84 миллиона рублей, рассказал шоумен.

Комик пояснил, что все началось из-за передачи «Можно ваш телефончик?», на которой Соболев берет телефон любого человека из зала и говорит написать конкретную шутку любому контакту из телефонной книги. «Участник по имени Коля получил задание: записать и отправить аудиосообщение-шутку произвольному контакту. Коля записал и отправил контакту по имени «Леонид» сообщение: «Почему о том, что ты *** (нехороший человек — прим. URA.RU), я узнаю в последнюю очередь?» — рассказывает Соболев в своем Instagram.

Спустя время Тарантов обратил внимание на эту шутку. «В октябре 2020 года он обнаружил в программе фотографию похожего на него человека с таким же именем. Решив, что известный блогер сможет ему заплатить, он предъявил к Илье иск на 84 млн руб., в котором утверждает, что лично Илья оскорбил его», — пояснил блогер. Однако, по мнению Соболева, Тарантов просто пытается поправить свое финансовое положение, так как, по его данным, годом ранее истец признал себя банкротом.

Иск рассматривается в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга. Сейчас выясняется, действительно ли это тот самый Леонид, которому писали во время программы. Судебное заседание назначено на 28 апреля.