В Кремле прокомментировали задержания журналистов после митингов

Кремль заподозрил некоторые СМИ в выдаче ненастоящих удостоверений Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

На одном из последних незаконных митингов присутствовал гражданин, имеющий удостоверение журналиста, но не являющийся сотрудником СМИ. Такую информацию на конференц-колле озвучил глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков.

«Могу предположить, что там был случай, когда не журналист находился на незаконном митинге с журналистским удостоверением», — заявил Песков. Он назвал это вопиющим фактом и призвал журналистов обратить внимание на СМИ, которое выдает удостоверения посторонним. Также Песков предупредил о возможных проверках из-за этого случая.

Тем не менее, в Кремле признали, что не знают точно, с чем связана работа полиции по задержанию журналистов после несогласованных митингов. Однако власти осведомлены о происходящем.

Ранее в Москве задержали корреспондента «Дождя» Алексея Коростелева. Позже появилась информация о том, что к журналисту «Эха Москвы» Олегу Овчаренко домой нагрянула полиция.