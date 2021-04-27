В Кремле прокомментировали задержания журналистов после митингов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, пресса, журналистика, удостоверение журналиста
Кремль заподозрил некоторые СМИ в выдаче ненастоящих удостоверений Фото:

На одном из последних незаконных митингов присутствовал гражданин, имеющий удостоверение журналиста, но не являющийся сотрудником СМИ. Такую информацию на конференц-колле озвучил глава президентской пресс-службы Дмитрий Песков.

«Могу предположить, что там был случай, когда не журналист находился на незаконном митинге с журналистским удостоверением», — заявил Песков. Он назвал это вопиющим фактом и призвал журналистов обратить внимание на СМИ, которое выдает удостоверения посторонним. Также Песков предупредил о возможных проверках из-за этого случая.

Тем не менее, в Кремле признали, что не знают точно, с чем связана работа полиции по задержанию журналистов после несогласованных митингов. Однако власти осведомлены о происходящем.

Ранее в Москве задержали корреспондента «Дождя» Алексея Коростелева. Позже появилась информация о том, что к журналисту «Эха Москвы» Олегу Овчаренко домой нагрянула полиция.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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