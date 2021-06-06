В Европе объяснили, какое предложение Украина должна сделать РФ

Вместо того, чтобы мешать России достраивать газопровод «Северный поток-2», Украина должна сотрудничать с РФ и быть конкурентоспособной страной. Так считает глава австрийского нефтегазового концерна OMV Райнер Зеле.
«Сделайте привлекательное предложение. Если вы (власти Украины — прим. ред.) предложите „Газпрому“ транзитные мощности на хороших условиях, то он, безусловно, его рассмотрит, понимаете? Нельзя выиграть конкуренцию, не вступая в борьбу!» — заявил он на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Мнение главы концерна прозвучало в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Ранее на ПМЭФ президент России Владимир Путин заявил, что прокладка труб первой нитки газопровода «Северный поток-2» успешно завершена. Работа по второй нитке продолжается, пишет Деловое издание «Взгляд».
В начале июня президент Украины Владимир Зеленский подсчитал, что Украина может терять три миллиарда долларов ежегодно из-за газопровода «Северный поток-2». Путин ответил на это, что РФ не обязана всех кормить, приводят его слова «Невские новости». Сенатор Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков тоже оценил слова Зеленского. Он отметил, что если у Украины не будет средств содержать армию, то она не сможет вести войну в Донбассе. Следовательно, украинцы перестанут гибнуть на войне.
Подписывайтесь на URA.RU в