В Кремле не стали оценивать видео с заплывом за лодкой Аксенова

В Кремле не стали давать оценок видеозаписи, на которой трое людей в форме МЧС вплавь сопровождают по затопленной Керчи главу Крыма Сергея Аксенова, передвигающегося на лодке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с прессой ответил URA.RU, что не видел ролик.
«Да, в Керчи случились сильные осадки, все затоплено. Кто там как плавает я, к сожалению, не могу вам сказать», — сказал Песков.
Глава Крыма Сергей Аксенов 17 июня прибыл в Керчь, чтобы осмотреть последствия потопа, случившегося после сильных ливней. В сети появилось видео, как политик передвигается по улицам на лодке, а трое людей плывут за ней кролем. РИА Новости сообщили, что это были сотрудники МЧС. В пресс-службе управления МЧС по Крыму позднее заявили журналистам, что это были гражданские. При этом Аксенов позднее сообщил, что спасатели в гидрокостюмах сопровождают все лодки в затопленной Керчи.
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