В Москве будут бесплатно реабилитировать переболевших COVID-19

На углубленную диспансеризацию Москва дополнительно получит почти 850 миллионов рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве углубленную диспансеризацию переболевших COVID-19 включили в программу госгарантий бесплатной медицинской помощи. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства столицы.

«Правительство Москвы внесло изменения в Территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021—2023 годы, которые предусматривают проведение углубленной диспансеризации переболевших COVID-19. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин», — передает официальный сайт мэра Москвы.

В пресс-службе уточнили, что на проведение углубленной диспансеризации из федерального бюджета дополнительно выделят 847,6 миллиона рублей. Эти деньги поступят в Московский городской фонд обязательного медицинского страхования.

Диспансеризация будет проходить в два этапа. Первый этап включает в себя прием терапевта и семь ключевых исследований. Среди них анализы крови, измерение насыщения крови кислородом, спирометрия (объем вдыхаемого и выдыхаемого воздуха), рентген органов грудной клетки и исследование на признаки тромбообразования.

По результатам обследования пациентов могут направить на второй этап диспансеризации и назначить дополнительные обследования. Если у человека обнаружат хронические заболевания, то его поставят на диспансерный учет.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко предупредил, что у переболевших COVID-19 возрастает риск смерти. После болезни он сохраняется еще в течение полугода. В частности, у пациентов могут возникнуть тромбозы, проблемы с нервной и сердечно-сосудистой системами. Мурашко напомнил, что симптомы могут сохраняться до девяти месяцев, поэтому пациентам, переболевшим COVID-19, необходимо пройти углубленную диспансеризацию, передает «Национальная служба новостей».