В Госдуме предложили лишить всех депутатов неприкосновенности

«Справедливая Россия» давно выступает за снятие неприкосновенности с депутатов, заявил Миронов Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что депутаты должны нести ответственность перед законом в равной степени со всеми остальными, поэтому институт неприкосновенности не нужен. Такое заявление глава партии сделал в своем telegram-канале.

«Мы считаем, что если депутат нарушает закон, то точно также как и любой другой гражданин, он должен нести ответственность в рамках уголовного или административного права. Институт неприкосновенности депутатов не нужен. Это наша принципиальная позиция», — заявил Миронов. Он отметил, что с момента основания партии в программе «Справедливой России» есть пункт, в котором предложено снять неприкосновенность со всех депутатов, независимо от их уровня.

Помимо этого, Миронов заявил, что партия поддерживает снятие неприкосновенности с депутата Валерия Рашкина. Браконьерство должно быть наказуемо и оснований выступать против представления Генерального прокурора нет, сообщил депутат.

Обновлено в 19:07. Позицию Миронова также поддержала партия «Новые люди». В своем обращении депутат фракции в Госдуме Ксения Горячева заявила, что неприкосновенность парламентариев превратилась в личную привелегию. «Кажется, что с годами депутатская неприкосновенность все больше превращается в личную привилегию. Странно, почему в таком случае нет неприкосновенности у министров и губернаторов, у журналистов и предпринимателей, которые сейчас ведут свое дело в России и тоже могут быть в чем-то обвинены. А неприкосновенность при этом все меньше является гарантом свободы депутата вести свою деятельность и открыто заявлять свою позицию по разным политическим вопросам», — привели URA.RU слова Горячевой в пресс-службе «Новых людей».

Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят снять неприкосновенность с первого секретаря Московского городского комитета КПРФ Валерия Рашкина. Это было сделано после того, как депутат признался в том, что в ходе охоты в Саратовской области убил лося.