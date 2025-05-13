В Британии задержали подозреваемого в попытке сжечь дом премьера Стармера

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Подозреваемый в поджоге арестован
Подозреваемый в поджоге арестован Фото:

В Великобритании полиция арестовала 21-летнего мужчину по подозрению в поджогах, связанном с пожаром в доме премьер-министра Кира Стармера. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

«21-летний мужчина был арестован», — передает сообщение полиции телеканал Sky News. Там добавили, что его подозревают в поджоге, который связан с пожаром, произошедшим в доме Кира Стармера. В Лондоне продолжается расследование происшествия.

12 мая газета Times сообщила о пожаре в доме Кира Стармера на Каунтесс-роуд. Стармер жил в этом доме почти 20 лет, но сейчас он сдается в аренду. Полиция начала расследование инцидента после обращения пожарной службы. Территория будет оцеплена до завершения расследования.

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В Великобритании полиция арестовала 21-летнего мужчину по подозрению в поджогах, связанном с пожаром в доме премьер-министра Кира Стармера. Об этом рассказали в правоохранительных органах. «21-летний мужчина был арестован», — передает сообщение полиции телеканал Sky News. Там добавили, что его подозревают в поджоге, который связан с пожаром, произошедшим в доме Кира Стармера. В Лондоне продолжается расследование происшествия. 12 мая газета Times сообщила о пожаре в доме Кира Стармера на Каунтесс-роуд. Стармер жил в этом доме почти 20 лет, но сейчас он сдается в аренду. Полиция начала расследование инцидента после обращения пожарной службы. Территория будет оцеплена до завершения расследования.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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