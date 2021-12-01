В Совфеде решили не повышать часть пенсий россиян

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В России не планируют индексировать военные пенсии Фото:

В Совфеде на заседании 1 декабря одобрили заморозку индексации пенсий военным. Действия нормы закона о продлении заморозки денежного довольствия будут приостановлены до 1 января 2023 года.

В Совфеде одобрили правительственный закон о продлении заморозки суммы денежного довольствия до 1 января 2023 года. Закон учитывается при расчете пенсий военным.

«До 1 января 2023 года будут приостановлены действия нормы закона, по которой денежное довольствие учитывается при исчислении пенсии с 1 января 2012 года в размере 54%. И начиная с 1 января 2013 года ежегодно увеличивается на 2% до достижения 100% его размера», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на корреспондента.

В ноябре стало известно, что в Госдуме рассмотрят законопроект, по которому предполагается не индексировать базу для расчета пенсий военным. Сумму денежного довольствия, которое учитывается при исчислении пенсии, хотят увеличить с 73,68% до 74%.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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